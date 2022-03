Un battito del pendolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un battito del pendolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TAC

Significato/Curiosita : Un battito del pendolo

Non produceva battiti udibili ma andava osservato. questo modello fu, a sua volta, rielaborato nella sua forma definitiva a doppio pendolo dall'orologiaio...

Il mcmillan tac-50 è un fucile di precisione a otturatore girevole-scorrevole anti-materiale prodotto a phoenix in arizona dalla mcmillan brothers rifle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

