L augurio tedesco nei brindisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L augurio tedesco nei brindisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PROSIT

Significato/Curiosita : L augurio tedesco nei brindisi

Giudaico-spagnolo o l'italkian, ecc.. frasi usate come augurio durante lo shabbat. frasi usate come augurio durante le festività. frasi usate al momento degli...

Forma di saluto cordiale ma scherzoso, fu esportato nei porti europei. prosit è una parola latina significa "sia utile, faccia bene, giovi", o anche "sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con augurio; tedesco; brindisi; Colpito da un incantesimo di malaugurio ; L augurio che rivolgiamo ai nostri lettori; augurio per chi ha raggiunto un traguardo lat; L augurio tedesco nei brindisi; Filosofo pessimista tedesco ; Poeta tedesco dell 800; Il più grande rappresentante dell idealismo tedesco ; Lo è un tedesco nativo di Colonia o Coblenza; Lo è un brindisi no o un leccese; Locaità del brindisi no; Comune del brindisi no; È fra Bari e brindisi ; Cerca nelle Definizioni