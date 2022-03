L attività di chi crea oggetti su misura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attività di chi crea oggetti su misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 11 lettere : ARTIGIANATO

Significato/Curiosita : L attivita di chi crea oggetti su misura

D'azienda se si tratta di una parte della medesima, solitamente preposta ad attività specifiche) in economia aziendale, è un'organizzazione di beni e capitale...

Solitamente ciò che distingue il termine di artigianato da quello di arte-scienza è un aspetto dell'intenzione: l'artigianato crea oggetti d'uso, che hanno cioè... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

