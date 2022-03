L arte latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ARS

Significato/Curiosita : L arte latina

Latium confederazione latina via latina latini, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. latini, in dizionario di storia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ars nova (disambigua). nella storia della musica, l'ars nova (latino per tecnica nuova) è quel periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con arte; latina; Sono aperte senz arte ; Esposizioni d arte ; I tempi di qualificazione stabiliscono quelle di parte nza; Una parte del tutto; Nota espressione latina utilizzata da Giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe; L arte latina ; L espressione latina per dire con tutto il cuore; Raccolta di lemmi come il Thesaurus Linguae latina e; Cerca nelle Definizioni