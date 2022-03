Appone la firma all opera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appone la firma all opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AUTORE

Significato/Curiosita : Appone la firma all opera

Pittore svizzero-italiano. la sua esatta data di nascita non è nota, ma la sua opera è documentata dal 1519 quando appone la firma su di un polittico della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autore (disambigua). l'autore (dal latino auctor, derivato dallo stesso tema di auctus, participio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con appone; firma; opera; Casa giappone se di moto; Lo sono i mango giappone si; Shinzo , ex Primo Ministro giappone se; Si contrappone al male; firma a garanzia di un debito; Una firma illeggibile; firma dietro all assegno; La sigla firma dei graffitari; L opera zione che rende fragrante il caffè; Orecchiabile motivo d opera ; opera pittorica; Francesco, il compositore dell opera Adriana Lecouvreur; Cerca nelle Definizioni