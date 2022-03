L annuncio d un concorso pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L annuncio d un concorso pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BANDO

Significato/Curiosita : L annuncio d un concorso pubblico

bando – cognome italiano bando – provvedimento restrittivo delle libertà personali e vietarle bando di gara – atto amministrativo generale con il quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

