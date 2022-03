L altopiano ai piedi dell Himalaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L altopiano ai piedi dell Himalaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIBET

Significato/Curiosita : L altopiano ai piedi dell himalaia

editore: alinea editrice s.r.l. 2006. isbn 88-6055-086-6. clima dell'himalaya catena montuosa del karakorum altopiano del tibet yeti pangong tso lago...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tibet (disambigua). il tibet (/'tibet/; in tibetano: , bod, /pø/; in cinese: , xizàng)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

