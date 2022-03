È alto nelle grandi navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È alto nelle grandi navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BORDO

Significato/Curiosita : E alto nelle grandi navi

Disambiguazione – "corazzata" rimanda qui. se stai cercando le navi da battaglia della seconda metà del xix secolo, vedi nave corazzata. con il termine...

bordo – frazione di borgomezzavalle (vb) bordo – in nautica varietà con bordo – in geometria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con alto; nelle; grandi; navi; Un missile puntato in alto ; Sorse nell alto Medioevo e durò fino al 1870; La provincia con alto pascio; Alberi molto coltivati in alto Adige; La G multicolore nelle app; Un ippodromo nelle vicinanze di Londra; Sono uguali... nelle commedie; Contenersi nelle pretese; Un mezzo pubblico presente in alcune grandi città; Un Franco tra i grandi del Milan; grandi uccelliere degli zoo; Il Loi fra i grandi del pugilato; Via d acqua navi gabile; I navi ganti l hanno sostituito con il GPS; Vi sostano le navi alla fonda; Si getta dalle navi ; Cerca nelle Definizioni