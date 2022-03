Alimento liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alimento liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BRODO

Significato/Curiosita : Alimento liquido

Soluzione chimica da cui è iniziata la vita sulla terra, vedi brodo primordiale. il brodo è un preparato alimentare in forma liquida, formato da acqua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con alimento; liquido; Un alimento come la patata; alimento per animali; Prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del bianco alimento ; alimento simile a un cereale apprezzato dai vegani; Fermare in qualche modo la fuoriuscita di un liquido ; Un liquido volatile; Mettere in un liquido ; Cibo... liquido per il bestiame;