L aggravante di un reato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aggravante di un reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DOLO

Significato/Curiosita : L aggravante di un reato

Per circostanza aggravante o semplicemente aggravante, in diritto, si intende un elemento di fatto o una situazione che può accompagnare l'azione o l'omissione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dolo (disambigua). il dolo, nell'ordinamento giuridico italiano, indica generalmente la volontà... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con aggravante; reato; Un aggravante del furto; Un'aggravante del furto; L'aggravante per chi commette volutamente un reato; Il Groening creato re della famiglia Simpson; Maurizio: ha creato il commissario Ricciardi; Creato ri di musica; Un creato re di vignette; Cerca nelle Definizioni