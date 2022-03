Un africana come al-Sisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un africana come al-Sisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EGIZIANA

Significato/Curiosita : Un africana come al-sisi

abd al-fatta said usayn khalil al-sisi, noto generalmente come abdel fattah al-sisi (in arabo: abd al-fatta said...

Nella regione. venne introdotta la sterlina egiziana, nota come geneih, che sostituì la piastra egiziana (ersh) come unità monetaria principale. la piastra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

