Adatto per spremute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adatto per spremute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SUCCOSA

Significato/Curiosita : Adatto per spremute

Succosi e dunque adatti per spremute. solo in italia più di venti varietà vengono coltivate come frutta da tavola e altrettante per spremuta. comunque, le...

Colore rosso e giallo, saporita, succosa; fuji: forma tondeggiante, buccia colore rosso-rosato, polpa croccante e succosa, sapore dolce, ricca di fruttosio;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

