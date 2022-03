Le acque non lisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le acque non lisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GASATE

Remeggi, solcano le acque portuali. sullo sfondo, dietro il velo di foschia, si profilano infatti i pennoni delle navi ormeggiate, le silhouette dei mezzi...

^ a volte anche "gasata". ^ invece, il termine "effervescente" è solitamente utilizzato per le acque...

Altre definizioni con acque; lisce; Lo era Jacque s Cousteau; Vi nacque Maometto; Vi nacque Antonio Fogazzaro; __ Umbra: è rinomata per le sue acque ; Abbellisce la parete; Che stabilisce in modo preciso e indilazionabile; Il caldo estivo la rammollisce ; D estate, con il caldo, si rammollisce ; Cerca nelle Definizioni