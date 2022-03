Li accendono gli autisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li accendono gli autisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FARI

Significato/Curiosita : Li accendono gli autisti

Introducendo perfettamente le atmosfere notturne e intriganti del genere, si accendono reciprocamente una sigaretta; oppure anche durante l'uccisione del povero...

Il numero di nuovi fari costruiti è quasi fermo, sostituiti da sistemi digitali (loran, gps, ecc.) di aiuto alla navigazione: i fari ancora operativi stanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

