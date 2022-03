Volgere con forza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Volgere con forza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROTEARE

Significato/Curiosita : Volgere con forza

Complotto da parte di ex sostenitori del presidente viktor janukovyc per volgere la popolazione contro lo stesso presidente chiamando in causa fantomatiche...

Ad un filo e ai suoi mignoli con degli anelli, i quali, venendo fatti roteare velocemente, creano un'arma da taglio chiamata peacock slasher (()... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con volgere; forza; Periodo di tempo giornaliero entro cui si può svolgere una certa attività; Può coinvolgere gruppi di universitari; Si possono svolgere , ma non avvolgere ; Svolgere un ruolo; Richiedere qualcosa con forza e autorità; Argine a scarpata per rinforza re muri o per difesa militare; Imposte con la forza ; Rinforza re il vetro con un intreccio di filo metallico; Cerca nelle Definizioni