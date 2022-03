Una lunga parentesi geologica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lunga parentesi geologica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ERA

Significato/Curiosita : Una lunga parentesi geologica

Conobbe poi la controriforma, il barocco, e il neoclassicismo. dopo la parentesi napoleonica, gli italiani lottarono per l'unificazione e l'indipendenza...

era – vecchio nome di elara, satellite di giove era – nome italiano dell'asteroide 103 hera era – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di erigavo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con lunga; parentesi; geologica; lunga asta graduata usata in topografia; Un rifiuto prolunga to; Emette suoni potenti e prolunga ti; Prolunga no il concerto; Il nome delle parentesi angolate utilizzate per maggiore e minore; Commento tra parentesi ; parentesi geologica; La parentesi tra la tonda e la graffa; Parentesi geologica ; Insieme all algonchiano, costituisce l era geologica più antic; Fase geologica ; L’epoca geologica tuttora in corso; Cerca nelle Definizioni