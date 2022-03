Tornato... in vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tornato... in vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RINATO

Significato/Curiosita : Tornato... in vita

Sono tornato è un film del 2018 diretto da luca miniero. la pellicola è un remake del film tedesco lui è tornato (2015), in cui veniva raccontato l'ipotetico...

rinat leonidovic achmetov (in ucraino ; donec'k, 21 settembre 1966) è un imprenditore, dirigente sportivo e magnate ucraino, presidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con tornato; vita; Il tornato re regista; Stordito, frastornato ; Film di Giuseppe tornato re del 2009; tornato sano dopo una malattia; Il Besson che ha diretto Cose nostre - Malavita ; Mammiferi con arti brevi adatti alla vita acquatica; Una seconda vita ; La lunghezza della vita ; Cerca nelle Definizioni