Sorse nell alto Medioevo e durò fino al 1870 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorse nell alto Medioevo e durò fino al 1870. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : STATO DELLA CHIESA

Significato/Curiosita : Sorse nell alto medioevo e duro fino al 1870

L'inno nazionale è la marsigliese. è uno stato formatosi all'inizio dell'alto medioevo, che prende il suo nome dal popolo dei franchi. dall'inizio del xvii...

602778°e42.821111; 12.602778 lo stato pontificio, detto anche stato ecclesiastico o patrimonio di san pietro (stato della chiesa fu il suo nome ufficiale fino... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

