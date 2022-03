Lo sono judo e karate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono judo e karate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ARTI MARZIALI

Significato/Curiosita : Lo sono judo e karate

judo moderno, kano jigoro, che a sua volta si richiamò ad un uso proprio degli antichi sistemi marziali giapponesi. a seconda degli stili del karate varia...

Dal latino poiché "arte marziale" significa letteralmente "arte di marte", il dio romano della guerra. oggi, le arti marziali vengono studiate per varie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con sono; judo; karate; sono uguali... nelle commedie; Ve ne sono di depresse e di edificabili; Ci sono anche le Cozie; sono bianche quelle di Dover; Grado per judo isti; Il materassino per gli incontri di judo ; Un grado per judo isti; Connotano il grado del judo ka; La verde del karate è detta midori obi; Le isole d'origine dell'arte marziale del karate ; Nota citazione da karate kid: Metti __, togli __; Un colpo del karate ... e della scopa; Cerca nelle Definizioni