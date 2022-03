Salume tipico della Lunigiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salume tipico della Lunigiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : LARDO DI COLONNATA

Significato/Curiosita : Salume tipico della lunigiana

Stai cercando i testaroli della val graveglia, vedi testaieu. i testaroli sono un antico primo piatto originario della lunigiana. secondo alcune fonti la...

Il lardo di colonnata è un salume ad indicazione geografica protetta (igp), tipico dell'omonimo paese in provincia di massa-carrara. viene prodotto con... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Un salume tipico della Calabria; salume premio; Un... salume costituito da filetto di tonno; Il salume detto anche capocollo; Un salume tipico della Calabria; tipico indumento femminile; Recinto per il bestiame tipico dell America; tipico formaggio olandese; La località della Ferrari; Il quadro di comando... della calcolatrice; Parte zuccherina della Frutta; Lo è l effetto che comporta un forte aumento della resistenza elettrica; Pani rotondi non lievitati diffusi in lunigiana ; I marchesi della lunigiana ; Una cittadina della lunigiana ;