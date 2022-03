La regina di Svezia sepolta a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regina di Svezia sepolta a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRISTINA

Significato/Curiosita : La regina di svezia sepolta a roma

Cristina di svezia (disambigua). cristina di svezia, o cristina alessandra maria dopo la conversione al cattolicesimo, (stoccolma, 18 dicembre 1626 – roma, 19...

Significati, vedi cristina (disambigua). cristina è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: cristiana maschili: cristino di seguito si trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

