Provoca la muffa - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : UMIDITÀ

Significato/Curiosita : Provoca la muffa

L'attacco di phythium sp. favorito da eccesso di umidità provoca il disfacimento umido dei bulbi muffa grigia. i fiori e le foglie colpite da botrytis tulipae...

Si può calcolare come: umidità relativa = umidità assoluta / umidità massima possibile x 100. il quantitativo massimo di umidità che può essere contenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con provoca; muffa; Il siluro lo provoca nello scafo; provoca incendi non voluti; provoca to dal vento; Il tasto del computer che provoca l uscita da un programma; Si cambia camuffa ndosi; Fa sviluppare la muffa ; Si getta camuffa to; Cerca nelle Definizioni