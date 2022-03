Un prodotto per la protezione delle piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prodotto per la protezione delle piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ANTIPARASSITARIO

Significato/Curiosita : Un prodotto per la protezione delle piante

Evitarne la crescita. nel mondo sono noti con il termine di "prodotti per la protezione delle piante" (ppp - plant protection product). nella lingua italiana...

