Il primo numero inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo numero inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONE

Significato/Curiosita : Il primo numero inglese

Al mondo per numero di parlanti totali (nativi e stranieri) ed è la terza per numero di parlanti madrelingua (l1) totali (la prima è il cinese). ogni...

one – ramo statunitense della campagna make poverty history one – operatore di telefonia mobile austriaco one – società consortile di trasporto italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con primo; numero; inglese; Il secondo è sempre più alto del primo ; Shinzo , ex primo Ministro giapponese; primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno; Cambia nome il primo giorno; Riduzione del numero di cromosoomi in una cellula; Il numero ... della persona più importante; Il numero sotto cui si può scendere; Computo, numero ; John, filosofo inglese empirista del 600; Un cane inglese da ferma simile al bracco; L appellativo del baronetto inglese ; Fiume in inglese ; Cerca nelle Definizioni