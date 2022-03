Prefisso che vale sale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso che vale sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALO

Significato/Curiosita : Prefisso che vale sale

Un prefisso navale è una combinazione di lettere, generalmente abbreviazioni, utilizzato insieme al nome di una nave civile o militare. il prefisso per...

alo – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipale di waterloo, waterloo (iowa), stati uniti alo – argilliti silicee e radiolariti dell'unità di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

alo – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipale di waterloo, waterloo (iowa), stati uniti alo – argilliti silicee e radiolariti dell'unità di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con prefisso; vale; sale; prefisso che significa prima; prefisso per tre volte; prefisso per tempo; prefisso per strada; Nome medievale di una vasta regione abitata dai mongoli; Il rivale di Peppone; Si avvale va del passaporto Nansen; Se è secco vale ben poco; L operazione che si effettua sale ndo a bordo; Un uccello dal becco colossale ; Assale il demoralizzato; La grande di sale rno;