Prefisso che significa prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso che significa prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ASI

Significato/Curiosita : Prefisso che significa prima

Opposto (prefisso privativo): ad esempio, "morale" diventa "amorale", in realtà un'alfa privativa greca; il prefisso è "an-" per le parole che iniziano...

Nella mitologia nordica, gli asi (maschile singolare ase, femminile singolare asinia e plurale asinie; in norreno æsir, al singolare ás, áss o anche oss... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

