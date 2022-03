Possono formarsi attorno ai denti cariati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono formarsi attorno ai denti cariati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASCESSI

Significato/Curiosita : Possono formarsi attorno ai denti cariati

Parassiti raramente causano ascessi e ciò avviene più frequentemente nei paesi in via di sviluppo. la diagnosi di un ascesso sulla cute viene fatta a seguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

