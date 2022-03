Poco meno di tre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poco meno di tre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Poco meno di tre

Carica nucleare, ma gli altissimi costi di sviluppo (valutati in poco meno di tre miliardi di franchi svizzeri) portarono all'annullamento del programma nei...

Dizionario «.tr» wikimedia commons contiene immagini o altri file su .tr (en) delegation record for .tr, in domain name services, iana. (en) .tr domain name...