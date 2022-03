Piccoli scudi rotondi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli scudi rotondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CETRE

Significato/Curiosita : Piccoli scudi rotondi

richiedevano scudi quadrati e di grandi dimensioni per creare una barriera quasi impenetrabile alle frecce, oppure leggeri e piccoli per i corpi dell'esercito...

Le cetre (in inglese zithers, in francese cithares), o cordofoni semplici, sono una famiglia di strumenti cordofoni, indicata con il codice 31 nella classificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con piccoli; scudi; rotondi; piccoli frammenti; Proprio dei più piccoli ; Una piccoli ssima unità di capacità; I piccoli della gatta; Lo scudi ero di Morgante che muore per il troppo ridere; Lo scudi ero di don Chisciotte; Lo scudi ero di Don Chisciotte __ Panza; Frusta, scudi scio; Frutti ovali o rotondi ; Pani rotondi non lievitati diffusi in Lunigiana; Pingui, rotondi ; Taglio di carne anche detto magatello o rotondi no; Cerca nelle Definizioni