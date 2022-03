È pesante... per il pigrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È pesante... per il pigrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISVEGLIO

Significato/Curiosita : E pesante... per il pigrone

Stagione gargamella è doppiato da paolo buglioni. titolo originale: symbols of wisdom durata: 11' personaggi presenti nell'episodio: pigrone, sarto, grande...

Al gruppo di assegnazione dei donatori dell'ospedale che, sebbene il "risveglio" non possa essere totale, può essere una ripresa di vita anche solo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con pesante; pigrone; Se è profondo, è pesante ; pesante mente caldi; Una specialità dell atletica pesante ; Inventò il motore ad olio pesante ; Le scansa il pigrone ; Cerca nelle Definizioni