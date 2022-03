Il personaggio disneyano che conduce una fattoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il personaggio disneyano che conduce una fattoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : NONNA PAPERA

Significato/Curiosita : Il personaggio disneyano che conduce una fattoria

"fondovalle") che conduce nella vicina città. attorno alla fattoria si trova il bosco in cui vive alberto. poco distante sorgono le fattorie mckenna e mc...

nonna papera (grandma duck), meno nota con il nome proprio di elvira coot, è un personaggio immaginario dei fumetti e dei cartoni animati della disney... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con personaggio; disneyano; conduce; fattoria; La Alena ex modella e personaggio del jet set; La Lescaut personaggio di un opera di Puccini; Il Bul ba personaggio dell epopea cosacca di Gogol; Un personaggio di Spettri di Ibsen; Il José pappagallo disneyano ; Uno scoiattolo disneyano ; Personaggio disneyano ; Il supereroe disneyano che veglia su Paperopoli; Nicola, conduce in radio e TV; La Via che da Roma conduce a Frascati; conduce mezzi pubblici su binari; conduce nte di mezzi su rotaia; fattoria d oltreoceano; La fattoria con il corral; L'Orwell de La fattoria degli animali e 1984; L'area della fattoria in cui risiedono i maiali;