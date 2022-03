Per spiegarli bisogna scoprirli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per spiegarli bisogna scoprirli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MISTERI

Significato/Curiosita : Per spiegarli bisogna scoprirli

Chiama il genere umano. in questo modo l'unità del genere umano non ha più bisogno di esser basata sulla comune discendenza da adamo, ma piuttosto sulla dignità...

Knut hamsun del 1892 misteri – album di fratello metallo del 2008 misteri – trasmissione televisiva rai di lorenza foschini mistero altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Per spiegarli , bisogna scoprirli; Quando si accende quella della benzina, bisogna rifornirsi; bisogna saperci stare; Se si spezza, bisogna limarla; Per compilarlo bisogna essere... pazienti; Per spiegarli, bisogna scoprirli ;