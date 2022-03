Un Pat ex-campione australiano di tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Pat ex-campione australiano di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CASH

Significato/Curiosita : Un pat ex-campione australiano di tennis

Patrick hart cash (melbourne, 27 maggio 1965) è un allenatore di tennis ed ex tennista australiano, vincitore di wimbledon nel 1987. nel circuito maggiore ha...

Johnny cash, alla nascita j.r. cash (kingsland, 26 febbraio 1932 – nashville, 12 settembre 2003), è stato un cantautore, chitarrista e attore statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

È possente quella del campione di nuoto; Max campione di motociclismo; Maze. campione ssa slovena di sci; La Tania campione ssa di tuffi; Uccello australiano ; Il Thorpe ex campione del nuoto australiano ; L "orsetto australiano "; In un film australiano è la regina del deserto; La classifica dei migliori tennis ti; Iniziali di Nadal, l asso del tennis ; Non fanno perdere tempo ai tennis ti; Detta regole ai tennis ti abbrev;