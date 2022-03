I partecipanti all esame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I partecipanti all esame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CANDIDATI

Significato/Curiosita : I partecipanti all esame

Della stagione regolare ucl-squadre partecipanti provenienti dalla uefa champions league uel-squadre partecipanti provenienti dalla uefa europa league...

(autocandidatura) oppure da altri. il soggetto della candidatura è detto candidato, cioè chi aspira a quella carica presentandosi ad una competizione elettorale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con partecipanti; esame; partecipanti a una selezione; Così sono chiamati i partecipanti alla nostra più importante corsa ciclistica; Una gara sportiva con più partecipanti ; Si fanno conoscere ai partecipanti alla crociera; esame per l osteoporosi; esame della cavità addominale; esame critico; Un minuzioso esame dei fatti; Cerca nelle Definizioni