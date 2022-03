Parenti come le trisavole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parenti come le trisavole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANTENATE

Significato/Curiosita : Parenti come le trisavole

Non sono né parenti né affini. gli affini per il codice civile italiano sono i parenti del coniuge. il grado di affinità viene definito come il grado di...

I nostri antenati (1952/1959) è una trilogia fantastica ed allegorica sull'uomo contemporaneo, costituita dai romanzi il visconte dimezzato (1952), il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con parenti; come; trisavole; parenti dei secoli passati; Fanno parte dei parenti ; parenti acquisite; Uniti... come parenti ; È come dire se mai; Ardito... come un abito molto scollato; come un paesaggio gradito ai turisti; Le province della Gran Bretagna come il Kent; Cerca nelle Definizioni