Organizza violente estorsioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizza violente estorsioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RACKET

Significato/Curiosita : Organizza violente estorsioni

Foggia il 4 febbraio 1941, ucciso nel 1992 dai malavitosi del racket delle estorsioni per essersi rifiutato di pagare il pizzo. panunzio, imprenditore edile...

Cercando linguaggio di programmazione, vedi racket (linguaggio di programmazione). voce principale: mercato nero. racket è un termine della lingua inglese che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con organizza; violente; estorsioni; Lo organizza il costruttore edile; organizza zione politica clandestina; organizza tore di viaggi per chi... vuole divertirsi; Un organizza zione di Stati americani; violente in modo bestiale; violente eruzioni alla superficie dell astro diurno; Gettati via violente mente scaraventati; violente spinte; estorsioni da malviventi;