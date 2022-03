Ogni tanto c è qualcuno che... li ha visti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni tanto c è qualcuno che... li ha visti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UFO

Significato/Curiosita : Ogni tanto c e qualcuno che... li ha visti

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ufo (disambigua). ufo è l'acronimo dell'espressione inglese unidentified flying object o unknown... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con ogni; tanto; qualcuno; visti; Relative ai sogni ; Che ricorrono ogni 120 mesi; Lo è ogni autoveicolo; Il mese in cui... ogni goccia, un barile; Vittorio nel cast del film C eravamo tanto amati; Durante, frattanto ; Lo stesso che pertanto ; Lo sono coloro che pensano soltanto a se stessi; Propensione o simpatia per qualcuno o qualcosa; Intitolato a qualcuno ; qualcuno lo ha... bestiale; Che è stata in precedenza di proprietà di qualcuno ; Provvisti di ciò che serve; Provvisti , forniti; Muniti, provvisti ; Noi... se visti allo specchio; Cerca nelle Definizioni