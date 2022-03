Nota espressione latina utilizzata da Giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota espressione latina utilizzata da Giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : PANEM ET CIRCENSES

Significato/Curiosita : Nota espressione latina utilizzata da giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe

panem et circenses (letteralmente «pane e [giochi] circensi») è una locuzione latina, usata nell'antica roma per sintetizzare le aspirazioni della plebe... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

