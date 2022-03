Se non sono solide, crolla tutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non sono solide, crolla tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BASI

Significato/Curiosita : Se non sono solide, crolla tutto

Il tifo per owen. non riesce a qualificarsi per a tutto reality - azione!, ma si vede come commentatore del dopo-show (anche se non dirà mai una parola)...

Dell'atlantico del nord" non ha un proprio esercito, ma una serie di comandi e basi nato in europa e nel mondo dipendono dalla struttura militare. l'allied command... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con sono; solide; crolla; tutto; sono bianche quelle di Dover; sono interessati alla produzione del vino; sono citati spesso coni Bot; Cosi sono anche detti gli Academy Awards; Il processo per cui sul fondo di un recipiente si depositano particelle solide in sospensione; E' bene costruire su solide ; Deve posare su solide fondamenta; Per farli crolla re, bastano poche parole; Una scrolla ta del capo; crolla no se deludono; Basta un soffio per farlo crolla re; Del tutto improduttiva; Sentimento tutto personale; tutto quanto è assegnato al soldato; Mutano tutto in strutto; Cerca nelle Definizioni