La mitica musa della poesia amorosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mitica musa della poesia amorosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ERATO

Significato/Curiosita : La mitica musa della poesia amorosa

Specializzazione di ciascuna musa nei vari generi, in modo che potessero essere invocate singolarmente per esercitare la loro ispirazione e protezione...

Stai cercando altri significati, vedi erato (disambigua). nella mitologia greca èrato (in greco eat, in latino erato), figlia di zeus e di mnemosine, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con mitica; musa; della; poesia; amorosa; mitica figlia di Tantalo; Appartenente ad una antica popolazione di lingua semitica ; mitica figlia di Adrasto; La mitica madre di Perseo; La musa dell astronomia; musa greca della commedia e della poesia leggera; La prima musa ; Parte della cornamusa ; Celebre musicista della scuola di Mannheim; Dea della guerra; Si dice dopo aver fatto il segno della Croce; II Penn della pellicola Mystic River; poesia d alto contenuto; Basso in poesia ; Levantine in poesia ; Fiaccole o lumi... in poesia ; Musa della poesia amorosa ; Lite clamorosa ; Una vicenda clamorosa ; Clamorosa sconfitta; Cerca nelle Definizioni