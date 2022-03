Mettere in tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMMANNIRE

Significato/Curiosita : Mettere in tavola

Numero di componenti delle famiglie, si è diffusa l'abitudine di mettere in tavola solo alcune pietanze simboliche (i lampascioni, il pesce fritto, la...

Allividire allocchire istupidire ambire ammalinconire ammalizzire smaliziare ammannire preparare ammannare † esiste un verbo non corradicale in -are 'ammannare'... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con mettere; tavola; mettere dopo, differire; mettere fuori uso; mettere in pratica; Omettere , non includere; tavola in breve; Formano il tavola to; Un servizio di pregio per la tavola ; tavola per mangiare; Cerca nelle Definizioni