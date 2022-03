Lunga asta graduata usata in topografia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunga asta graduata usata in topografia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STADIA

Significato/Curiosita : Lunga asta graduata usata in topografia

Google stadia, o semplicemente stadia, è una piattaforma di cloud gaming, sviluppata da google e rilasciata il 19 novembre 2019, grazie alla quale è possibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con lunga; asta; graduata; usata; topografia; Un rifiuto prolunga to; Emette suoni potenti e prolunga ti; Prolunga no il concerto; Si allunga no in autunno; Nei teatri è l ordine di posti sovrasta nte la platea; Frittella di pasta dolce; Nome medievale di una vasta regione abitata dai mongoli; Si inasta vano sui fucili prima di andare all attacco; È graduata sulla base di determinati valori dei numeri reali; L asta graduata della stadera; L asta graduata della stadera; L asta graduata della stadera; Materia plastica usata in edilizia; È usata per rivestimenti anticorrosivi; Imbarcazione usata per pescare prelibati crostacei; È usata per certe riviste; Lunghe aste graduate usate in topografia ; Cerca nelle Definizioni