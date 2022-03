Il Luigi che cantava Angela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Luigi che cantava Angela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TENCO

Significato/Curiosita : Il luigi che cantava angela

Da luigi pirandello nel 1917 con il titolo 'a patenti, destinata alla rappresentazione teatrale in lingua siciliana per l'attore angelo musco che la recitò...

– se stai cercando altri significati, vedi luigi tenco (disambigua) o tenco (disambigua). luigi tenco (cassine, 21 marzo 1938 – sanremo, 27 gennaio 1967)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

