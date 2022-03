Località del Trentino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località del Trentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CLES

Significato/Curiosita : Localita del trentino

Disambiguazione – "trentino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi trentino (disambigua). la provincia autonoma di trento (autonome provinz...

cles (ipa: /'kles/; clés o cliès in noneso) è un comune italiano di 7 166 abitanti della provincia autonoma di trento in trentino-alto adige. è il capoluogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

