L insieme delle aperture di un mezzo di trasporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle aperture di un mezzo di trasporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FINESTRATURA

Significato/Curiosita : L insieme delle aperture di un mezzo di trasporto

Il trasporto aereo, consistente nel trasferire persone e merci da un punto all'altro utilizzando un mezzo viaggiante nell'aria, è oggi un fattore essenziale...

Al di fuori di un intervallo, ma che il prodotto per la funzione di finestratura sia una funzione a quadrato sommabile, ovvero che la funzione finestra...

