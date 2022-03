Innesto artificiale di un tratto di vena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Innesto artificiale di un tratto di vena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BYPASS

Significato/Curiosita : Innesto artificiale di un tratto di vena

Dal sistema della vena porta. attualmente non esiste un organo artificiale capace di emulare tutte le funzioni del fegato. alcune di esse sono emulate...

Con il termine generico di bypass gastrico (o alla roux-en-y) in campo medico, si intendono una pluralità di operazioni chirurgiche atte a contrastare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

