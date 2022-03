Grigliata di carne tipica della cucina argentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grigliata di carne tipica della cucina argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASADO

Significato/Curiosita : Grigliata di carne tipica della cucina argentina

Il churrasco è un piatto tipico dell'argentina e della regione sud del brasile: è una grigliata mista di vari tipi di carne (dal pollo al manzo, dal maiale...

L'asado (arrosto) è un piatto tipico argentino. si tratta di uno speciale arrosto alla brace, cucinato in quattro classiche modalità, tutte alla brace:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

