Grande cassone metallico usato per il trasporto di merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande cassone metallico usato per il trasporto di merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONTAINER

Significato/Curiosita : Grande cassone metallico usato per il trasporto di merci

Viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi container (disambigua). il container (in italiano anche contenitore) è una attrezzatura specifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con grande; cassone; metallico; usato; trasporto; merci; L Olmi grande regista; La grande lucertola crestata; Andrea __ __, grande pittore del Rinascimento; _ Schnabel grande pianista del Novecento; Copre il cassone del camion; Grande cassone metallico di dimensioni standard; In edilizia, quello del cassone è di lamiera; Ha un capace cassone ; Oggetto metallico utile ad incanalare alcuni cavi dell imbarcazione; Sostituì il denaro metallico ; Rinforzare il vetro con un intreccio di filo metallico ; Lavorare un pezzo metallico ; Il vaneggiamento causato dal febbrone; Mobile usato per riporre biancheria; Un tubo elettronico usato nelle telecomunicazioni; Uno strumento usato dal disegnatore; L insieme delle aperture di un mezzo di trasporto ; Veicolo per il trasporto di liquidi; Documento di trasporto ; Veicolo a due piani per il trasporto di auto nuove; Villaggio commerci ale dove si praticano buoni prezzi; La scelta in un insieme di merci ; Veicoli adatti per traspor-tare merci ; Togliere le merci dalla stiva; Cerca nelle Definizioni