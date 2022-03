Fecero costruire il palazzo Schifanoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fecero costruire il palazzo Schifanoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESTENSI

Significato/Curiosita : Fecero costruire il palazzo schifanoia

Museale di palazzo schifanoia è ospitata in una delizia estense in via scandiana 23, a ferrara. il palazzo è stato costruito nel 1385 ed il nome scelto...

Milizia estense caserma santa chiara palazzo ducale intendenza delle finanze estensi caserma ducale cavallerizza e carrozze dei dragoni estensi palazzo...

