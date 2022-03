Famosa mèta religiosa portoghese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa mèta religiosa portoghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FATIMA

Significato/Curiosita : Famosa meta religiosa portoghese

-9.183333 il portogallo (in portoghese: portugal; in mirandese: pertual), ufficialmente repubblica portoghese (in portoghese: república portuguesa), è uno...

Nostra signora di fátima (in portoghese: nossa senhora de fátima) o, più semplicemente, madonna di fátima, è uno degli appellativi con cui la chiesa cattolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

